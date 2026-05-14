Cristiano Ronaldo tornou-se investidor da LiveModeTV, uma empresa brasileira de streaming desportivo. A confirmação da parceria foi realizada através de uma publicação realizada no Instagram.

«Temos o orgulho de anunciar que Cristiano Ronaldo é o mais recente parceiro da LiveModeTV. Juntos, vamos levar o futebol ao vivo para o YouTube de uma forma inovadora, colocando os adeptos no centro de tudo», pode ler-se no post partilhado em conjunto.

A LiveModeTV ganhou preponderância depois de confirmar investimentos em Portugal. A empresa brasileira, criada em 2017, vai transmitir 34 jogos do Mundial 2026 de forma gratuita no Youtube. Conta, já, com nomes de peso no projeto, tais como Ricardo Quaresma e Ricardinho.

Ronaldo torna-se, assim, «parceiro estratégico» e «acionista» da empresa brasileira.

«Em conjunto, Cristiano Ronaldo e a LiveModeTV pretendem ampliar o alcance do desporto, aproximando-se das audiências através do canal de YouTube e das redes sociais da LiveModeTV, de uma forma cada vez mais social, interativa e integrada», refere ainda a LiveModeTV na nota divulgada.