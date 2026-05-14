Cristiano Ronaldo torna-se investidor da LiveModeTV
Português será parceiro da empresa de streaming que vai transmitir jogos do Mundial de forma gratuita
Português será parceiro da empresa de streaming que vai transmitir jogos do Mundial de forma gratuita
Cristiano Ronaldo tornou-se investidor da LiveModeTV, uma empresa brasileira de streaming desportivo. A confirmação da parceria foi realizada através de uma publicação realizada no Instagram.
«Temos o orgulho de anunciar que Cristiano Ronaldo é o mais recente parceiro da LiveModeTV. Juntos, vamos levar o futebol ao vivo para o YouTube de uma forma inovadora, colocando os adeptos no centro de tudo», pode ler-se no post partilhado em conjunto.
A LiveModeTV ganhou preponderância depois de confirmar investimentos em Portugal. A empresa brasileira, criada em 2017, vai transmitir 34 jogos do Mundial 2026 de forma gratuita no Youtube. Conta, já, com nomes de peso no projeto, tais como Ricardo Quaresma e Ricardinho.
Ronaldo torna-se, assim, «parceiro estratégico» e «acionista» da empresa brasileira.
«Em conjunto, Cristiano Ronaldo e a LiveModeTV pretendem ampliar o alcance do desporto, aproximando-se das audiências através do canal de YouTube e das redes sociais da LiveModeTV, de uma forma cada vez mais social, interativa e integrada», refere ainda a LiveModeTV na nota divulgada.