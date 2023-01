Por um dia, Cristiano Ronaldo vai ser colega de Matheus Pereira, Andre Carrillo e Moussa Marega.

Na Liga saudita são rivais, mas no próximo dia 19 de janeiro vão unir-se para defrontar o Paris Saint-Germain, em duelo agendado para a capital da Arábia Saudita.

Cristiano Ronaldo, que ainda não fez a estreia pelo Al Nassr, foi nomeado capitão da equipa «Riyadh Season», que vai juntar elementos da sua equipa e do rival, Al Hilal.

Para além dos brasileiros Luiz Gustavo e Anderson Talisca (ex-Benfica), e do argentino Pity Martínez, entre outros colegas do Al Nassr, Cristiano Ronaldo vai entrar partilhar o balneário com o ex-sportinguista Matheus Pereira, o ex-portista Moussa Marega, e ainda Andre Carrillo, que representou Sporting e Benfica.

A equipa «Riyadh Season» vai ser orientada pelo argentino Marcelo Gallardo, que deixou recentemente o River Plate.

O jogo está a gerar muita expectativa, pela possibilidade de ver Cristiano Ronaldo em ação, e logo frente à equipa de Lionel Messi, com quem partilhou a ribalta ao longo dos últimos anos.