Cristiano Ronaldo voltou esta quinta-feira a festejar, depois de seis anos de 'seca', a conquista de um campeonato, desta vez a Liga saudita de futebol, ao serviço do Al Nassr.

Aos 41 anos e a viver a quarta época na formação de Riade, Ronaldo finalmente conquistou a Liga saudita, depois de 'bisar' na vitória por 4-1 do Al Nassr sobre o Damac, na 34.ª e última jornada da prova, numa partida em que festejou com os compatriotas Jorge Jesus, treinador, e João Félix, habitual colega no ataque esta temporada.

Depois de Inglaterra, Espanha e Itália, a Arábia Saudita passa a ser o quarto país no currículo de campeonatos do já lendário avançado, numa altura em que o final da carreira parece cada vez mais próximo, podendo acontecer já em julho deste ano, após a participação de Portugal no Mundial 2026.

A última vez em que Ronaldo foi campeão foi em 2019/2020, ao serviço da Juventus. Por lá, venceu dois campeonatos, já depois de arrecadar três Ligas inglesas e duas Ligas espanholas.