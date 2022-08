O treinador do Manchester United, Erik ten Hag, considerou «inaceitável» a atitude de Cristiano Ronaldo e dos restantes colegas que deixaram Old Trafford enquanto o jogo contra o Rayo Vallecano ainda decorria. Esta sexta-feira, a dois dias da estreia oficial no banco dos red devils, o neerlandês explicou que a crítica não foi exclusivamente dirigida ao internacional português.



«Como assim? Agora tenho de apontar quem saiu. Foram vários jogadores que saíram do estádio, mas os holofotes incidiram apenas no Cristiano. Isso não está correcto. Façam a vossa pesquisa e vejam quantos jogadores saíram. Não percebo. O Ronaldo fez parte do grupo de vários jogadores que saíram do estádio», disse, citado pelo Manchester Evening News.



De seguida, Ten Hag frisou que está satisfeito pelo facto de ter Ronaldo na equipa. «Estou muito contente. Já vos disse antes, temos um avançado de topo e estou muito contente por ele estar na equipa. Já dissemos tudo [sobre os jogadores terem deixado o estádio mais cedo]. Já disse que não foi correto. Estou satisfeito com a equipa, estamos a trabalhar bem. O Cristiano está a trabalhar duro», referiu ainda.



O United inicia a Premier League contra o Brighton e já sabe que não poderá contar com Martial devido a uma pequena lesão, explicou o clube.