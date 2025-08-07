Made In
Há 30 min
Dupla a carburar: João Félix assiste e Ronaldo marca ao Rio Ave (VÍDEO)
Avançados combinaram para o 2-0 do Al Nassr
Avançados combinaram para o 2-0 do Al Nassr
A dupla Cristiano Ronaldo-João Félix já começa a dar resultado!
No amigável desta quinta-feira com o Rio Ave, o reforço do Al Nassr assistiu o capitão numa bela jogada.
No Estádio do Algarve, já depois de ter assistido Mohamed Simakan para o 1-0, Félix temporizou na área e serviu Ronaldo para o segundo golo dos sauditas, aos 44 minutos.
Ora veja:
Continuar a ler
VÍDEO MAIS VISTO
NOTÍCIAS MAIS LIDAS