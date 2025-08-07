A dupla Cristiano Ronaldo-João Félix já começa a dar resultado!

No amigável desta quinta-feira com o Rio Ave, o reforço do Al Nassr assistiu o capitão numa bela jogada.

No Estádio do Algarve, já depois de ter assistido Mohamed Simakan para o 1-0, Félix temporizou na área e serviu Ronaldo para o segundo golo dos sauditas, aos 44 minutos.