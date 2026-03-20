O internacional português Cristiano Ronaldo assinalou, nas redes sociais, o fim do Ramadão. O Eid al-Fitr, feriado que assinala o término do jejum do Ramadão, é celebrado esta sexta-feira pelos muçulmanos.

«Eid Mubarak para todos! Espero que tenham um dia muito especial com as vossas famílias e entes queridos. Desejo a todos paz e felicidade», escreveu o avançado do Al Nassr.

Durante este dia festivo, os muçulmanos aproveitam para orar e reúnem-se com amigos e família para partilharem as refeições em jeito de celebração.

Apesar de ser católico, Ronaldo vive e joga na Arábia Saudita, um país onde a religião oficial é o Islamismo.