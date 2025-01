João Félix esteve em evidência na vitória do Chelsea sobre o Morecambe (5-0) na Taça de Inglaterra e, após o bis que apontou, revelou os desejos que tem para o novo ano.

«Jogar, desfrutar e ser feliz. Tento fazer o melhor para ajudar a equipa, jogue muito ou jogue pouco. Vou estar aí para ajudar», disse o internacional português, em declarações à TNT Sports.

«Gosto das ideias de jogo do treinador [Enzo Maresca] e acho que me favorecem», afirmou ainda.

Questionado sobre a possível presença de Cristiano Ronaldo no Mundial 2026, Félix assumiu que espera estar com o avançado do Al Nassr na competição, que se vai disputar nos EUA, Canadá e México.

«Sim, acredito que sim. Tudo indica que sim. Ele tem esse sonho de ganhar o Campeonato do Mundo. Vamos fazer por isso, para conquistar esse prémio. Creio que é o único que lhe falta», concluiu.