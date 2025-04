No âmbito de um evento, Luís Figo teceu declarações sobre vários temas que marcam a atualidade futebolística. O ex-futebolista é um dos embaixadores da Academia dos Prémios Laureus, que esta segunda-feira celebra a sua 25.ª gala em Madrid.

O antigo jogador português esteve presente na manhã desta segunda-feira no Palácio de Cibeles, em Madrid, onde participou numa mesa redonda juntamente com outras lendas como Fábio Capello, Cafú, Ruud Gullit e Paulo Dybala.

Foi questionado sobre a possibilidade de Cristiano Ronaldo ser titular pela Seleção portuguesa no Mundial 2026, apesar de já ter 40 anos:

«Titular, pode ser. Decisivo... há que esperar para ver. Mas o Cristiano é um exemplo para todo o mundo em termos de disponibilidade, de profissionalismo, de talento. E vai sempre marcar golos, acho que mesmo com 40 anos, mesmo com 42, vai sempre marcar golos. Agora, se são golos decisivos, não sei, temos de esperar para ver. Para nós, portugueses, esperemos que sejam sempre decisivos», disse.

Além disso, Figo revelou qual o seu favorito para ganhar a Liga dos Campeões: «Para mim, acho que o Paris Saint-Germain, que está numa série muito consistente de resultados. Também fisicamente. Mas é muito difícil, não me atrevo a dizer quem vai ganhar», admitiu.

Figo defendeu ainda Carlo Ancelotti, lendário treinador que aparenta estar de saída do Real Madrid após uma época menos conseguida.

«Se deve continuar? Essa é uma pergunta para Florentino Pérez. Sinceramente, sou uma pessoa que está no futebol há muitos anos e sei que a memória é curta. Só se é bom consoante o último resultado. Acho muito estranho que se questione um treinador com o valor de Ancelotti, como uma pessoa que ganhou tudo o que ganhou e que prova o seu valor como treinador todos os anos. Penso que no futebol não se pode ganhar sempre. Fiquei bastante surpreendido», garante.