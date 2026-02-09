O braço de ferro de Cristiano Ronaldo com o PIF (Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita) vai acabar. Segundo apurou o Maisfutebol, o jogador português chegou a entendimento com a entidade para resolver o diferendo.

O PIF aceitou as principais exigências de Cristiano Ronaldo, nomeadamente a liquidação dos salários em atraso de funcionários do clube e também a promessa de que a direção do clube tenha autonomia no próximo mercado, devolvendo poderes de facto aos dirigentes portugueses José Semedo (CEO) e Simão Coutinho (diretor-desportivo).

Assim, está aberto o caminho para que Ronaldo volte a jogar pelo Al Nassr no dia 14 de fevereiro, no próximo jogo do campeonato saudita para a equipa de Jorge Jesus. Nesse dia, o Al Nassr desloca-se ao reduto do Al Fateh, que conta com o treinador português José Gomes.

Como já era previsto, o internacional português não vai jogar no próximo duelo do Al Nassr, no Turquemenistão, contra o Arkadag, a contar para os oitavos de final da Champions da Ásia. Ronaldo não joga desde 30 de janeiro.