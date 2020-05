Cristiano Ronaldo aproveitou um dia de sol em Turim para dar um passeio de bicicleta acompanhado por Georgina Rodríguez e pelos quatros filhos: Cristianinho, Eva, Mateo e Alana.



Pela foto divulgada pelo internacional percebe-se as questões de logística que tiveram de ser ultrapassadas. Ora para que ninguém ficasse de fora do passeio, Eva e Alana tiveram de ir a reboque de Ronaldo e Cristianinho enquanto Mateo foi transportado por Georgina, numa cadeira-porta criança.



«Passeio de bicicleta», escreveu o avançado da Juventus na legenda da fotografia.



Nem mesmo depois do regresso a Itália, Ronaldo deixa de mostrar os planos feitos em família.