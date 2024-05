O futebolista português Cristiano Ronaldo recebeu, esta quarta-feira, a Bota de Ouro, distinção de melhor marcador na liga da Arábia Saudita.

O internacional português de 39 anos sagrou-se o melhor marcador do campeonato, com 35 golos, ao serviço do Al Nassr.

Um registo de golos histórico, que é recorde absoluto numa só época na liga saudita: Ronaldo superou os 34 golos de Abderrazak Hamdallah, em 2018/19.