FOTO: Cristiano Ronaldo regressa aos treinos do Al Nassr
Avançado volta às opções no clube ainda durante a concentração da Seleção Nacional
Avançado volta às opções no clube ainda durante a concentração da Seleção Nacional
Cristiano Ronaldo regressou aos trabalhos do Al Nassr nesta quinta-feira. O avançado partilhou uma imagem nas instalações do clube saudita com a descrição: «Bom estar de volta».
Também a imprensa do país escreve que Ronaldo vai integrar a sessão de trabalhos do dia juntamente com os colegas. Algo surpreendente, visto que o português não integrou a convocatória da Seleção Nacional por lesão.
Aquando do anúncio da convocatória, Roberto Martínez desdramatizou sobre o problema físico. «É uma lesão leve, uma lesão muscular. Uma lesão que achamos que é para poder voltar dentro de uma ou duas semanas. Não é um período muito longo», afirmou.
O avançado de 41 anos fez o último jogo a 28 de fevereiro, tendo sofrido a lesão diante do Al-Fayha.
Good to be back! 😎 Looking good 👍🏽 pic.twitter.com/m5tYkyaldu— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) March 26, 2026