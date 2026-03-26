Cristiano Ronaldo regressou aos trabalhos do Al Nassr nesta quinta-feira. O avançado partilhou uma imagem nas instalações do clube saudita com a descrição: «Bom estar de volta».

Também a imprensa do país escreve que Ronaldo vai integrar a sessão de trabalhos do dia juntamente com os colegas. Algo surpreendente, visto que o português não integrou a convocatória da Seleção Nacional por lesão.

Aquando do anúncio da convocatória, Roberto Martínez desdramatizou sobre o problema físico. «É uma lesão leve, uma lesão muscular. Uma lesão que achamos que é para poder voltar dentro de uma ou duas semanas. Não é um período muito longo», afirmou.

O avançado de 41 anos fez o último jogo a 28 de fevereiro, tendo sofrido a lesão diante do Al-Fayha.