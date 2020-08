A Juventus de Cristiano Ronaldo iniciou, esta segunda-feira, a preparação para a época 2020/21.



A Vecchia Singora assinalou a chegada de alguns dos craques da equipa, nomeadamente do internacional português, de Danilo, Alex Sandro, Bernardeschi, Cuadrado, Buffon e Rugani no primeiro dia de Andrea Pirlo como técnico.



O dia um dos campeões italianos ficou marcado pela realização dos habituais exames médicos.



