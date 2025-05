O futuro de Cristiano Ronaldo no futebol saudita continua uma incógnita. Ainda não está de todo convencido a renovar contrato com o Al Nassr e, por isso, tem feito algumas exigências para permanecer na próxima temporada, segundo apurou o Maisfutebol.

Conforme o nosso jornal revelou exclusivamente em dezembro passado, o craque português já ponderava não assinar o novo acordo com o emblema de Riade, sobretudo porque estava - e segue - incomodado com o projeto desportivo do clube.

CR7 quer um plantel mais forte para, então, disputar efetivamente títulos, algo que não aconteceu desde que chegou. Também faz questão de nova mudança de treinador, tendo, inclusive, tentado desviar recentemente Carlo Ancelotti da seleção brasileira. Sem sucesso.

Para já, Stefano Pioli mantém-se no comando técnico do Al Nassr, com quem tem contrato até junho de 2026. A rescisão, entretanto, é iminente, uma vez que a insatisfação interna passou a ser geral e os objetivos não foram atingidos: eliminado nas meias da Champions asiática e fora da luta pelo título da Liga Saudita.

Tamanho impasse levou o Fundo Soberano Saudita (PIF), que é dono de 75 por cento dos principais clubes do país, a considerar nos últimos dias uma oferta para CR7 representar o rival Al Hilal, nem que seja apenas durante o Mundial de Clubes, entre junho e julho, nos Estados Unidos. A possibilidade é mesmo real.

Corre nos bastidores que questões políticas entre Arábia Saudita e Estados Unidos também podem ter impacto na eventual negociação O presidente norte-americano Donald Trump, que desembarcou esta terça-feira em território saudita, é um dos grandes entusiastas de ter o craque português como uma das maiores figuras da competição, que, recorde-se, também vai contar com o astro argentino Lionel Messi, do Inter de Miami.