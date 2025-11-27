Made In
«Gigantes»: a reação de Cristiano Ronaldo ao título mundial dos sub-17
Capitão da Seleção deixa mensagem aos jovens portugueses
Cristiano Ronaldo reagiu rapidamente à conquista do Mundial de sub-17. Logo após o triunfo de Portugal sobre a Áustria (1-0), o capitão da Seleção deixou uma mensagem nas redes sociais.
«Gigantes. Parabéns, campeões do mundo», escreveu o internacional português no Instagram.
