Cristiano Ronaldo reagiu rapidamente à conquista do Mundial de sub-17. Logo após o triunfo de Portugal sobre a Áustria (1-0), o capitão da Seleção deixou uma mensagem nas redes sociais.

«Gigantes. Parabéns, campeões do mundo», escreveu o internacional português no Instagram.

