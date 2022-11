O internacional português Cristiano Ronaldo foi castigado por dois jogos de suspensão pela federação inglesa por «conduta imprópria», tal como é possível verificar no site oficial do organismo.

Esta quarta-feira, o Mirror adianta que a decisão está relacionada com um episódio que ocorreu em abril deste ano, no jogo do Manchester United em Goodison Park. Ao encaminhar-se para o túnel de acesso aos balneários, Ronaldo atirou o telemóvel de um jovem adepto do Everton ao chão e partiu-o. O jogador português pediu, depois, desculpas ao rapaz, mas não se livrou de um castigo.

Ainda de acordo com o diário britânico, Ronaldo terá de pagar uma multa de 50 mil libras (cerca de 58 mil euros).