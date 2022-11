Cristiano Ronaldo tornou-se na primeira personalidade a chegar aos 500 milhões de seguidores na rede social Instagram.



O internacional português estava perto dos 500 milhões de seguidores antes da entrevista a Piers Morgan, na qual teceu duras críticas ao Manchester United e ao treinador Ten Hag. Em vésperas da estreia de Portugal no Mundial 2022, o capitão da seleção participou numa campanha de uma marca de luxo juntamente com Lionel Messi e a foto dos dois foi partilhada nas redes sociais. Estes dois episódios acabaram por levar CR7 a atingir um número histórico se seguidores.



De resto, a conta com maior número de seguidores no Instagram é a do próprio... Instagram.