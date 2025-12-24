O Al Nassr acentuou a sua superioridade no jogo desta quarta-feira ante o Al Zawra’a, para a Liga dos Campeões 2 asiática, com um grande lance 100 por cento português, com João Félix a marcar a passe de Cristiano Ronaldo.

Ronaldo, à entrada da área, com dois adversários a oporem-se, viu bem a desmarcação de João Félix, picou a bola por cima dos dois oponentes e Félix fez uma «chapelada», então para o 4-0 no marcador.

O jogo terminou com a vitória do Al Nassr, por 5-1.