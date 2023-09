Cristiano Ronaldo chegou ao 850.º golo da carreira na partida do Al Nassr contra o Al Hazem. No final da partida, o internacional português ofereceu a camisola que utilizou a Tozé, compatriota que foi seu oponente no último sábado.



«Obrigado Cristiano pela camisola dos 850 golos! Que marca inacreditável e única! E que honra a minha!», escreveu o jogador luso que alinha no Al Hazem no Instagram.



Um camisola que Tozé irá certamente guardar com todo o carinho (e cuidado!).