Após a goleada do Fenerbahçe no reduto do Kasimpasa, Jorge Jesus foi questionado sobre a possibilidade de contratar Cristiano Ronaldo, mas afastou esse cenário por completo.

«É verdade que somos amigos, mas ele tem outras ideias. Não vai jogar num campeonato fora das "big 5". Não sei para onde vai, mas posso dizer que não será para o Fenerbahçe. Não é por mim, é porque ele não quer», respondeu Jesus.