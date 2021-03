O lutador russo Khabib Nurmagomedov falou sobre a amizade com Cristiano Ronaldo e revelou qual o maior receio que o português tem em relação ao seu filho Cristianinho.



«Conversamos várias vezes por mensagens, mas quando estive com ele tivemos uma conversa sobre o que nos motiva. Ele disse-me que queria que o filho fosse o seu sucessor, mas receia que ele não consiga. Quando o Cristiano era miúdo, só podia sonhar em ter um par de botas. Pelo contrário, o filho dele tem tudo. Ele teme que o filho não sinta a mesma vontade e a mesma fome. As pessoas são movidas pela ambição. Quando tens tudo, é difícil encontrar a motivação certa. Quando ele me disse, não vou dizer que tenha ficado surpreendido, mas gostei de o ouvir. Percebi que ele é uma pessoa que não se contente com um, dois ou três títulos. Recentemente conquistou o 30.º título da carreira, já marcou mais golos que toda a gente na história do futebol. Acho que ainda jogará mais duas ou três temporada», disse em conversa com o Youtuber russo KraSava.



Veja a partir dos 6 minutos e 25 segundos: