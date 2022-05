Um vídeo partilhado pelo Manchester United, na manhã desta quarta-feira, mostra Cristiano Ronaldo a dar alguns conselhos a uma das promessas do clube: Charlie Savage.

Um momento comentado nas redes sociais pelo pai do jovem jogador, o antigo internacional galês Robbie Savage.

«O teu pai dava-me pontapés», escreveu o agora comentador televisivo, apresentando assim uma versão alternativa daquilo que Cristiano estaria a dizer a Charlie, com uma pitada de humor.

" your dad used to kick me " 😂 https://t.co/KFyJoo5vXH