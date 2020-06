Antes de avançar para a contratação de Bruno Fernandes, o Manchester United aconselhou-se com Cristiano Ronaldo. O avançado da Juventus deu um parecer favorável aos red devils para recrutarem o médio ao Sporting.



«O Cristiano teve uma voz ativa quando lhe perguntaram o que achava de mim, da possibilidade de vir para cá. Falou bem de mim, pelo que soube e me foi transmitido pelo mister Solskjaer. Ainda há pouco tempo me, o Cristiano enviou-me uma mensagem a perguntar se estava tudo bem, como estavam a correr as coisas, se me estava a adaptar bem e tudo mais. É uma pessoa que tenho em grande consideração, todos sabem que foi um dos meus ídolos de infância. Ter a possibilidade de falar com ele, de ter a opinião e conselhos dele, e de representar a seleção nacional com o um jogador como ele é algo de espetacular», contou, em entrevista à ESPN.



Desde que chegou a Old Trafford, o internacional português ainda não jogou com Paul Pogba, visto que o francês estava lesionado.



«Toda a gente está preocupada em ver-nos juntos. Também temos a ambição de poder jogar juntos e de dar resultados ao clube. Complementar? Acho que somos dois jogadores que temos a capacidade de arriscar muito, de tentar o último passe e algumas coisas diferentes e acho que isso pode ajudar tanto um como o outro. Ambos temos capacidade para chegar à área e marcar golos. Se calhar até podemos assistir um ao outro, o que pode ser positivo e dar em mais golos. Criámos muitas oportunidades durante o jogo, o que pode aumentar as oportunidades que o Manchester tinha até agora. Mais importante que eu e o Pogba, é a equipa. Jogue quem jogar, o importante é que mostrem a capacidade que têm, temos um meio-campo muito forte. Acredito que com a junção do Paul, vamos ficar ainda mais fortes», referiu.



«Já conheci o Paul de jogar contra ele em Itália. Já tínhamos falado várias vezes, agora obviamente que treinar com ele e com grandes jogadores facilita sempre o nosso jogo. Jogadores com a capacidade dele ajuda-nos a crescer. Tento adaptar-me aos meus colegas e o Paul era um dos únicos com quem ainda não tinha treinado. Fora do campo temos uma boa relação, falamos e brincámos várias vezes. Tem tudo para dar certo e acredito que as ambições do Paul são as mesmas que as minhas: ajudar o clube, chegar a lugares que dão acesso à Champions para que no próximo ano possamos mostrar a nossa qualidade na competição mais ambicionada a nível europeu», acrescentou.