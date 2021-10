Quem precisa de super-heróis quando tem Cristiano Ronaldo?



O Manchester United deu uma resposta firme e segura à goleada sofrida em casa com o Liverpool e triunfou em casa do Tottenham por 0-3. Vida muito complicado para Nuno Espírito Santo que somou a segunda derrota seguida na Premier League.



Solskjaer colocou a equipa em 3-4-3 com Ronaldo, Cavani e Bruno Fernandes no ataque. Dalot assistiu do banco a um início morno e sem grandes situações de golo. No entanto, aos 28 minutos, Romero introduziu a bola na baliza de De Gea. O lance foi, porém, invalidado por posição irregular do internacional argentino.



Depois, soltou-se o génio de Bruno Fernandes. O médio fez um passe delicioso para as costas de Ben Davies, respeitando o movimento de CR7. Ronaldo esperou que a bola descesse e antes que esta caísse no chão, rematou cruzado para o fundo da baliza de Lloris. Um golaço!



Um golo made in Portugal fazia Solskjaer respirar de alívio.



Nuno Espírito Santo trocou Lucas por Bergwijn, mas o Tottenham não melhorou. Aliás, os red devils voltaram a marcar e praticamente decidiram o jogo. A jogada começou numa recuperação de Bruno Fernandes a meio-campo que deixou em Cristiano Ronaldo. O português driblou um adversário e fez um passe «de morte» para Cavani que picou sobre Lloris para o 2-0.



O capitão da seleção nacional igualou Didier Drogba como o mais velho a marcar e a assistir no mesmo jogo da Premier League - 36 anos e 267 dias, de acordo com os dados da Opta.



Os trinta minutos finais foram uma mera formalidade, mas ainda houve tempo para o Manchester United fazer mais um golo por Rashford a passe de Matic. Os red devils igualaram West Ham e Arsenal com 17 pontos no quarto lugar enquanto o Tottenham é oitavo com 15 pontos.