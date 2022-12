Lothar Matthäus foi muito crítico com a prestação de Cristiano Ronaldo no Mundial 2022 e elegeu mesmo o português como a maior deceção da prova que terminou este domingo no Qatar.

«Com o seu ego, Ronaldo prejudicou a equipa e a si mesmo. Não há dúvidas de que ele foi um grande jogador e um finalizador do máximo nível. Mas, agora, ele prejudicou o seu legado. É difícil para mim pensar que ele pode encontrar um lugar numa equipa. De alguma forma, Ronaldo faz-me sentir pena dele», comentou o alemão num podcast do Bild.

«Foi o maior fracasso do Mundial, muito ao contrário do Messi», completou o campeão do Mundo em 1990.

O antigo internacional germânico, de resto, deixou vários elogios ao capitão da Argentina.

«Ele é o grande vencedor. Merece isto porque deu a mim e a todos os fãs de futebol uma grande alegria, com as suas qualidades e a sua maneira de jogar. E ele fez isso durante 17 ou 18 anos. Para mim, Messi é o jogador do milénio», rematou.