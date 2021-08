Entre 2007 e 2009, Nani partilhou o balneário do Manchester United com Cristiano Ronaldo. Nesse verão, Cristiano saiu para Madrid e Nani continuou em Old Trafford até 2014.



Sete anos depois de o United ficar sem nenhum deles, Cristiano está de volta. E Nani foi um dos que comentou o regresso do filho pródigo. Com admiração, claro.



«Adorei estar com o Cristiano em Manchester, andávamos sempre com o Anderson [ex-FC Porto]. Foi um período fantástico, tínhamos tudo o que queríamos: piscina, mesa de ping pong, court de ténis, era perfeito», recorda Nani em conversa com o Goal.



«Quando temos um jogador como Cristiano na equipa, não temos medo de ninguém. É o melhor sentimento que ele nos dá quando estamos ao lado dele em campo.»



E será que Nani voltará a ter Cristiano Ronaldo como colega de equipa um dia? «Talvez seja possível na MLS, nunca se sabe.»