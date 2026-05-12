Graças a um erro incrível do guarda-redes Bento no último lance da partida, o Al Nassr empatou com o Al Hilal (1-1) e desperdiçou a hipótese de se sagrar campeão saudita já esta terça-feira.

Substituído na reta final do encontro, Cristiano Ronaldo assistiu a tudo a partir do banco de suplentes e nem queria acreditar no que lhe tinha acontecido. Após o apito final, o avançado português e capitão do Al Nassr foi filmado com um ar abatido.

Depois, Ronaldo seguiu para o balneário, a bracejar.