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Há 1h e 22min
Nem queria acreditar: Ronaldo completamente desolado após erro de Bento
Guarda-redes falhou no último lance do jogo e o português, no banco, estava muito abatido
Guarda-redes falhou no último lance do jogo e o português, no banco, estava muito abatido
Graças a um erro incrível do guarda-redes Bento no último lance da partida, o Al Nassr empatou com o Al Hilal (1-1) e desperdiçou a hipótese de se sagrar campeão saudita já esta terça-feira.
Substituído na reta final do encontro, Cristiano Ronaldo assistiu a tudo a partir do banco de suplentes e nem queria acreditar no que lhe tinha acontecido. Após o apito final, o avançado português e capitão do Al Nassr foi filmado com um ar abatido.
Depois, Ronaldo seguiu para o balneário, a bracejar.
Cristiano Ronaldo nem queria acreditar 😢#sporttvportugal #SAUDInaSPORTTV #LigaSaudita #AlNassr #AlHilal pic.twitter.com/IZlzYJarQd— sport tv (@sporttvportugal) May 12, 2026
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