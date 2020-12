Com o triunfo da Juventus em Génova, Cristiano Ronaldo fez história.



O internacional português tornou-se no primeiro jogador desde 2000 chegar às 400 vitórias nas cinco principais ligas, segundo a Opta.



Lionel Messi é o segundo desta lista com 365 vitórias, mais 15 que Gianluigi Buffon, guarda-redes da Juventus.





