O jornal espanhol Marca avança esta segunda-feira que o futuro de Cristiano Ronaldo já está definido e o português vai jogar no Al-Nassr, da Arábia Saudita, a partir de 1 de janeiro de 2023.

Ronaldo, que está livre para assinar por qualquer clube após a saída do Manchester United, vai rubricar um contrato de duas temporadas e meia, que incluem um prémio de cerca de cem milhões de euros, além de outras verbas relacionadas com publicidade, que o vão tornar o atleta mais bem pago do mundo.

Contas feitas, o português receberá cerca de 200 milhões de euros por época, tal como o Maisfutebol já tinha noticiado.

No Al-Nassr, treinado pelo francês Rudi Garcia, jogam o ex-FC Porto Vincent Aboubakar e o antigo futebolista do Benfica, Anderson Talisca.

Recorde-se que Ronaldo já tinha rejeitado uma mudança para a Arábia Saudita no verão, quando o Al Hilal apresentou uma proposta num valor total de 300 milhões de euros.