Dimitar Berbatov jogou apenas uma temporada com Cristiano Ronaldo no Manchester United, mas não tem dúvidas em afirmar que, o dia em que o português se retirar, será «um dos mais tristes do futebol».



«Será um dos dias mais tristes do futebol quando o Ronaldo acabar a carreira, até os que não gostam dele vão apreciá-lo. Esse dia chegará, mas esperemos que demore algum tempo. Quando ele se retirar, outros jogadores surgirão até Pelé e Maradona foram substituídos. A vida é um círculo. Temos Neymar, Mbappé, Greenwood e outros jovens jogadores que espero que cheguem ao patamar de Ronaldo e Messi, por mais incrível que pareça», referiu, em declarações a uma casa de apostas desportivas.



Esta sexta-feira faz dois anos que o avançado chegou à Juventus. O búlgaro não esqueceu a data e deixou elogios ao ex-companheiro.



«Na sexta-feira faz dois anos que o meu antigo colega Cristiano Ronaldo assinou pela Juventus. Ninguém pode dizer que ele não tem sido excelente em Itália, especialmente tendo em conta a sua idade. Ele tem 35 anos, meu Deus, a maioria dos jogadores desce de nível nesta fase, mas o que ele continua a fazer é inacreditável. Ele cuida-se muito bem, provavelmente mais do que nunca, porque com aquela idade tens de treinar ainda mais para estares em forma. Messi e Ronaldo precisam de ser valorizados, porque quando acabarem a carreira, acabaram. Eles têm sido mais do que especiais», afirmou.

Lembre-se que em duas temporadas ao serviço da Juventus, Ronaldo apontou 58 golos em 83 jogos.