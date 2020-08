Cristiano Ronaldo encabeça o onze dos melhores emigrantes portugueses de 2019/20 espalhados pelos campeonatos europeus.

De acordo com a plataforma SofaScore, parceira do Maisfutebol, o avançado da Juventus apresenta 7,61 pontos de média, mais do que os restantes jogadores nacionais.

Com 7,21 e 7,20 pontos, respetivamente, Miguel Veloso (Hellas Verona) e João Moutinho (Wolverhampton) completam o pódio.

Manchester City e Wolverhampton, com dois jogadores cada, são os clubes mais representados num onze com nove equipas distribuídas por cinco campeonatos e oito internacionais portugueses, à exceção de Rui Silva, Rúben Vezo e Tobias Figueiredo: liga espanhola (Rui Silva e Rúben Vezo), Premier League (João Cancelo, Bernardo Silva, João Moutinho, Rúben Neves, liga alemã (Raphael Guerreiro e André Silva), liga italiana (Cristiano Ronaldo e Miguel Veloso) e Championship inglês (Tobias Figueiredo).