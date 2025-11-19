À margem do encontro com Donald Trump na Sala Oval, Cristiano Ronaldo recebeu a chave dourada da Casa Branca. Trata-se de um objeto criado pelo atual presidente dos Estados Unidos para presentear «convidados muito especiais».

A chave – que obviamente não abre nenhuma porta da Casa Branca – serve para Trump homenagear personalidades com quem ele e o país estabeleceram uma conexão especial, através de um «gesto de afeto».

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, foi presenteado em 2020, enquanto Elon Musk, CEO da Tesla, recebeu o objeto em maio deste ano, aquando da despedida do Departamento de Eficiência Governamental.

