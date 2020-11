Cristiano Ronaldo e Bruno Fernandes estão em destaque no onze ideal de portugueses no estrangeiro, elaborado pelo SofaScore para o Maisfutebol, com base na participação lusa na jornada entre 21 e 23 de novembro.

Ronaldo, que bisou na vitória da Juventus ante o Cagliari, por 2-0, foi o português com melhor nota (9,1), seguido de perto por Bruno Fernandes (8,9): o médio deu a vitória ao Manchester United, com o único golo no 1-0 ante o West Bromwich Albion.

Acima de oito em dez pontos no computo global da exibição, estiveram mais três jogadores: Anthony Lopes, do Lyon, decisivo a fechar a baliza na vitória ante o Angers (0-1) e ainda Nani (Orlando City) e Diogo Jota (Liverpool), que marcaram um golo cada pelos respetivos clubes no fim de semana.

São 11 jogadores e 11 clubes representados, sendo o campeonato inglês, com quatro nomes, a dar mais portugueses ao onze desta semana. O campeonato francês coloca três e o italiano, turco, norte-americano e o chinês um cada.