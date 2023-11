Numa entrevista recente ao jornal The Sun, Fábio Paim reclamou que Cristiano Ronaldo devia dar-lhe uma das suas cinco Bolas de Ouro.

«O Cristiano, com todo o seu esforço e trabalho, chegou ao nível que chegou e merece. Mas quando eu estava a jogar, se tivesse tido o mesmo nível de esforço e compromisso, teria sido melhor do que ele. Falando de técnica pura, fui melhor. Eu era um pequeno Ronaldinho. Mas como posso comprovar, a técnica apenas não nos leva a nenhum lugar. Mas sim, naquela época eu era melhor do que o Cristiano. Acho até que ele devia dar-me uma de suas Bolas de Ouro», disse a antiga promessa de Alcochete.

Ora, recentemente, no podcast «Sem remorsos», Paim recordou essas palavras e assumiu que falou em tom de «humildade».

«Dei uma entrevista e disse, algo no gozo, que achava que o Cristiano me deveria oferecer uma das Bolas de Ouro, mas na humildade. Quem sou eu ao pé do "pai"? Se continuasse a trabalhar e tivesse metade da cabeça que o Cristiano tem, se calhar não seria ele e o Messi. Seria eu, Messi e Cristiano. Estaríamos na luta e o Cristiano não ganhava as Bolas que ele tem. Se calhar uma era minha», realçou.

As palavras de Paim começaram a circular nas redes sociais e chegaram mesmo até Cristiano Ronaldo, que comentou uma publicação com um excerto do podcast onde o antigo colega no Sporting foi convidado.

«Quem é este gajo?», escreveu o internacional português, que também deixou três emojis com os olhos abertos, levando a crer que está atento ao que disse Paim.