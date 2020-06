O futebol regressou em Itália com o empate sem golos entre Juventus e AC Milan, na segunda mão das meias-finais da Taça. O jogo ficou marcado por um penálti falhado por Cristiano Ronaldo, o segundo desde que chegou a Turim.



No final da partida, que deu o apuramento à Vecchia Signora para a final, Maurizio Sarri, comentou a grande penalidade desperdiçada.



«Pedi ao Cristiano que fizesse o esforço de jogar a avançado centro. O rapaz aceitou tranquilamente e esteve muito bem na primeira meia hora, depois sofreu, mas fez o jogo que tinha de fazer. Cristiano não está habituado a falhar penáltis, teve azar. Mas ele falha muito pouco, é tão bom que pode jogar a extremo ou avançado e ter o mesmo desempenho», referiu o técnico, em declarações à «RAI».



O treinador dos bianconeri justificou a exibição da equipa com o tempo de paragem devido à pandemia de Covid-19.



«Voltar ao banco ao final de três meses é uma boa sensação. Jogar à porta fechada não é fácil para ninguém. Fiquei surpreendido pela nossa primeira meia-hora, a bola circulou rápido e dominámos. Depois baixámos, perdemos intensidade mental, mas neste momento os jogos estão cheios de perigo», explicou.



«Estamos a falar de jogadores que estiveram 70 dias no sofá. Recuperar a forma física e mental não é fácil. Na pré-época os jogadores voltam depois de uma pausa de 30 dias no máximo. Desta feita estiveram 70 dias no sofá e a situação mental é completamente distinta», acrescentou.



Além de Sarri, também Leonardo Bonucci comentou o penálti que Ronaldo atirou ao poste. «Até os grandes falham. Não tenho dúvidas de que daqui para a frente vamos ver um super Ronaldo e uma Juventus ainda melhor», disse.