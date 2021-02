Cristiano Ronaldo saiu insatisfeito do jogo contra o Inter, das meias-finais da Taça de Itália. O internacional português não escondeu o descontentamento pela saída a quinze minutos do final.



No final da partida, o técnico da Juventus, Pirlo, explicou a substituição do avançado. «Entendo que Ronaldo não fique satisfeito por sair, mas era o melhor tendo em vista o próximo jogo [contra a Roma] mesmo que tenham sido uns minutos. Com o que fez esta noite, ele não poderia ter dado melhor resposta aos seus críticos. Ronaldo é fundamental para a equipa, mas às vezes tem de recuperar o fôlego. Está sempre no topo e voltou a demonstrá-lo hoje», começou por dizer, em conferência de imprensa.



O treinador esclareceu ainda a troca de palavras entre ambas aquando da substituição. «O que lhe disse? Disse-lhe que o tinha substituído porque temos um jogo importante sábado e ele tem de estar no topo», referiu.