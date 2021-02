No dia de aniversário, Cristiano Ronaldo recebeu elogios do técnico da Juventus. Andrea Pirlo destacou a ambição exibida diariamente pelo internacional português e definiu-o como um «herói».



«Vê-lo enquanto treinador todos os dias é uma surpresa. Ele continua a ter uma grande paixão e a divertir-se, o que é fundamental para quem continua a jogar aos 36 anos depois de ter vencido tudo e de ter quebrado todos os recordes. Quando tens esta motivação, és um herói. Como Ronaldo, temos os casos do Buffon, Chiellini, Bonucci, entre outros. Eles têm a paixão que leva as equipas aos troféus», referiu, em conferência de imprensa.



A Juventus defronta a Roma de Paulo Fonseca, em Turim, este sábado às 17h00.