Weston McKennie chegou à Juventus este verão e não esquece o momento em que conheceu Cristiano Ronaldo.



«Estava a andar pelo corredor quando o vi pela primeira vez e disse a mim mesmo para ficar calmo», brincou o médio norte-americano em declarações à ESPN antes de continuar.



«Ele é genuíno, quer vencer, tem uma ótima mentalidade. Também brincamos, ele chama-me de 'Texas Boy'», acrescentou.



McKennie reconheceu, ainda, que «é uma honra» jogar ao lado do português.



«Para um jogador com tantas conquistas, ele podia ser arrogante, mas é muito aberto para todos, não importa a idade», disse.



Apesar de admitir o sonho de jogar na Premier League, o jogador de 22 anos confessa que ficou «intrigado» com o convite da Juventus e Andrea Pirlo «foi uma das razões» que fizeram com que se juntasse à vecchia signora.



McKennie está emprestado pelo Schalke 04 à Juventus, mas os italianos têm uma cláusula de opção de compra obrigatória sobre o médio, que ascende aos vinte milhões de euros.