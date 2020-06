O treinador do Leipzig, Julian Nagelsmann, mostrou-se surpreendido depois de o Observatório do Futebol (CIES) ter deixado Cristiano Ronaldo de fora da lista dos 20 jogadores mais valiosos do mundo.



«Não vejo o Ronaldo jogar há três meses, mas antes ele ainda era bom. É interessante perceber quais os especialistas que fizeram essa lista. Esse é o ponto um. Ponto dois, a Serie A ainda vai recomeçar, vamos ver a Juventus e depois fazemos uma avaliação. Pessoalmente, acho que ele ainda é muito bom. Por vezes vejo as suas publicações no Instagram e continuo a achar que ele é bastante ambicioso. Quando vejo o tranco de Ronaldo, que não se compara ao meu que ainda assim é bom, percebo que continua ambicioso», referiu, em conferência de imprensa.



Refira-se que Bernardo Silva foi o português com avaliação mais alta, seguido por Bruno Fernandes. A tabela é liderada por Kylian Mbappé.



Lembre-se que Cristiano Ronaldo voltará a competir na próxima sexta-feira, no embate entre Juventus e AC Milan, a contar para a segunda mão das meias-finais da Taça de Itália.