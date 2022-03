O treinador do Manchester United, Ralf Rangnick, anunciou que Cristiano Ronaldo está de volta às opções para o duelo com o Tottenham, depois da ausência diante do Man. City, por lesão.

«Ele voltou a treinar ontem [quinta-feira]. Fez toda a sessão de treino e espero que treine hoje [esta sexta-feira] também. Ele treinou bem, então penso que estará disponível para amanhã [este sábado]», disse em conferência de imprensa.

A ausência do internacional português diante dos citizens gerou polémica na imprensa inglesa e fez aumentar o rumor de que Ronaldo não estaria feliz, algo que Rangnick não desmentiu, até porque nem sequer falou com o jogador sobre isso.

«Não sei, não lhe perguntei se está feliz em Manchester e no clube. Para mim, é importante que ele esteja em forma novamente e que retomou os treinos ontem. Veremos com que sistema e com que onze vamos jogar amanhã», afirmou.

O técnico dos red devils não esclareceu ainda se Ronaldo viajou para Portugal no último fim de semana.

«Não faz sentido olhar para trás e ver o que se estava a passar nos últimos seis ou sete dias. Para mim, é importante o que está a acontecer hoje e amanhã. Para mim, não faz sentido passar por tudo isso novamente», rematou.

O Manchester United recebe o Tottenham este sábado, a partir das 17h30, para a Premier League.