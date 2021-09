Arsène Wenger, antigo treinador do Arsenal, considera que o regresso de Cristiano Ronaldo ao Manchester United não aconteceu só por motivos desportivos.

«Não foram só razões meramente desportivas, foram também emocionais. Não me parece que a decisão tenha sido 100% racional. Encontrar um equilíbrio na equipa é um grande desafio. Os jogadores mais experientes conseguem marcar muitos golos», afirmou Wenger, em entrevista ao jornal alemão BILD.

O técnico francês vincou, ainda, o papel de Sir Alex Ferguson na transferência.

«Penso que Sir Alex desempenhou um grande papel. Ele [Ronaldo] devia ter ido para Arsenal na altura [2003] e Ferguson levou-o para longe de mim. Agora, fê-lo com o City. Ronaldo estava no nosso campo de treino e já vestia uma camisola do Arsenal. Mas, nessa altura, Carlos Queiroz era o assistente de Sir Alex e convenceu-o a comprar o Ronaldo, à época com 18 anos. Só podíamos pagar quatro milhões de euros. O Manchester United pagou 12…», revelou o três vezes vencedor da Premier League.