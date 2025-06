Cristiano Ronaldo vai continuar no Al Nassr até 2027 e desfez-se em elogios ao campeonato saudita. Na opinião do internacional português, a liga da Arábia Saudita já está entre as melhores do mundo.

«Ainda estamos a melhorar, mas acredito que, neste momento, já estamos no top-5. Mostrámos nos últimos dois anos que a liga não para de crescer. Estou feliz, sei que a liga é muito competitiva. Só quem nunca jogou na Arábia Saudita – eles não percebem nada de futebol – diz que esta liga não está no top-5. Eu acredito a cem por cento nas minhas palavras. Quem joga aqui sabe do que falo», começou por afirmar, em declarações aos meios de comunicação do Al Nassr.

«Quis ficar porque acredito no projeto, não só nestes dois anos, mas até 2034, quando existir o Mundial na Arábia Saudita. Acredito que será o Mundial mais bonito de sempre. Quero lutar com as melhores equipas sauditas para vencer o campeonato e vamos ver, no final de contas, quem é melhor», completou.