Depois de ser distinguido com o prémio Prestígio na gala Portugal Football Globes, Cristiano Ronaldo voltou a destacar a vontade e o orgulho que tem em representar a Seleção.

«Temos de pensar no presente, jogo a jogo. Obviamente que o nosso objetivo é ir ao Mundial e ganhar, mas temos de pensar fase a fase. Agora temos estes dois jogos e, como o mister Roberto Martínez disse hoje na palestra, temos de desfrutar do momento. Jogamos em casa, com o nosso público, e sabemos que quando jogamos em casa somos uma seleção bastante forte», disse o avançado do Al Nassr, ao Canal 11.

«Para mim, é um orgulho jogar na Seleção. Sinto sempre o apoio dos portugueses do nosso lado, independentemente de o jogo estar a correr bem ou mal, eles ajudam-nos sempre. Tenho a certeza de que os próximos jogos vão correr bem e que nos vamos qualificar para o Mundial», acrescentou.

Ronaldo garantiu ainda que não pensa em pendurar as chuteiras em breve, apesar dos pedidos da família.

«Não é um prémio de final de carreira. Vejo-o como o prémio pelo esforço, dedicação e ambição. Gosto de ganhar, de ajudar as novas gerações - e eles também me ajudam a manter o meu nível de excelência e a continuar a competir com eles. A diferença de idades é um facto. É isso que dá pica: competir com os mais jovens. Ainda tenho paixão por isto. As pessoas, principalmente da minha família, dizem: “Já está na hora de deixares. Já fizeste tudo. Para que é que queres marcar mil golos? Já tens 900 e tal, que diferença vai fazer?” Mas eu não penso assim. Penso que ainda estou a produzir coisas boas, estou a ajudar o meu clube e a Seleção e por que não continuar? Tenho a certeza de que, quando acabar, vou sair pleno, porque dei tudo de mim. Sei que não tenho muitos mais anos para jogar, mas o pouco que tenho, tento desfrutar ao máximo», confessou.

«Se perguntasse há 20 anos, respondia que queria “comer o mundo”. Agora já não vejo as coisas assim. A idade permite pensar de maneira diferente. Tenho uma filosofia de viver o dia a dia. As coisas passam tão rápido, as coisas mudam de um momento para o outro e não dá para fazer planos a longo prazo. Neste momento, faço planos a curto prazo, porque dá mais pica assim. Dá mais vontade de viver. É isso que tento fazer: desfrutar o dia a dia, treino a treino, jogo a jogo, competição a competição. Lá para a frente, logo se verá», concluiu.

Já segue o canal de Whatsapp do Maisfutebol?