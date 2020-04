Os adeptos elegeram Cristiano Ronaldo como o G.O.A.T (Greatest Of All Time) numa votação levada a cabo pelo diário espanhol MARCA.



O internacional português superou a concorrência de Lionel Messi na final. Foi um desfecho inesperado, de acordo com a mesma publicação porque inicialmente o internacional argentino tinha a preferência de mais de 60 por cento dos votantes. Porém, o avançado da Juventus encurtou lentamente a diferença e acabou mesmo por ultrapassar o astro do Barcelona.



Na final Cristiano Ronaldo recebeu 246 mil votos contra 209 mil de Messi.

Puskas, Di Stéfano, Eusébio, Beckenbauer, Pelé, Platini, Maldini, Maradona, Ronaldinho, Lev Yashin, Cruyff, Zidane, Best e Ronaldo.