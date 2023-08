Num jogo eletrizante, o Al Nassr conquistou a Taça dos Clubes Campeões Árabes, ao vencer o Al Hilal, por 2-1, após prolongamento.

No King Fahd Stadium, em Ta’if, o Al Nassr esteve a perder, ficou reduzido a 10 jogadores, mas deu a volta ao marcador e festejou o primeiro título desde que Cristiano Ronaldo está na Arábia Saudita. O internacional português, de resto, foi o MVP e «entregou» o troféu à sua equipa.

Na primeira parte, a equipa orientada por Jorge Jesus, que apostou em Rúben Neves de início, esteve mais organizada, mas a formação de Luís Castro, que contou com Ronaldo e Alex Telles como titulares, foi perigosa nas transições rápidas.

Os golos, porém, só chegaram no segundo tempo. Aos 51 minutos, Rúben Neves iniciou a jogada do Al Hilal, Malcom foi até à linha de fundo, tirou um excelente cruzamento e Michael, nas costas de Telles, cabeceou para o 1-0.

Aos 70 minutos, a missão complicou-se para o Al Nassr, quando Alamri foi expulso na sequência de uma falta sobre Malcom, que ia ficar em posição privilegiada para elevar a diferença no marcador.

Contudo, quatro minutos depois, apareceu Ronaldo. Após uma boa jogada na direita, o internacional luso finalizou de forma simples na área e elevou para cinco o número de jogos consecutivos a marcar.

Antes do final do tempo regulamentar, Ronaldo ainda teve um golo anulado, mas o melhor estava reservado para o prolongamento.

Logo no início do tempo extra (92m), um corte em cima da linha de Al Bulayhi impediu que o capitão do Al Nassr festejasse, mas já nada havia a fazer seis minutos depois, quando, após um remate à barra de Fofana, Ronaldo só teve de encostar de cabeça e, após revisão do lance no VAR, festejou de punhos cerrados.

O jogo não terminou sem outras incidências: Luís Castro foi expulso no prolongamento devido a protestos e Ronaldo abandonou o relvado nos últimos minutos com muitas queixas na zona do joelho esquerdo.

Esta, refira-se, foi a primeira vez que o Al Nassr conquistou a Champions Árabe.

