Depois de alguns dias afastado dos treinos da equipa principal do Manchester United, Cristiano Ronaldo já trabalha às ordens de Erik ten Hag e vai integrar a convocatória dos red devils no jogo desta quinta-feira frente ao Sheriff Tiraspol, a contar para a Liga Europa.

O internacional português assinalou o regresso aos trabalhos com uma mensagem nas redes sociais. «De volta, com o mesmo compromisso e dedicação de sempre», escreveu o avançado.

Recorde-se que Ronaldo se recusou a entrar no decorrer do encontro frente ao Tottenham, tendo deixado o relvado ainda antes do apito final. Após este comportamento, o clube castigou o atacante luso e colocou-o a treinar à parte, sendo reintegrado no início desta semana.