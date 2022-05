O antigo internacional inglês, Rio Ferdinand, ficou surpreendido pela ausência de Cristiano Ronaldo no lote de nomeados para melhor jogador da Premier League em 2021/22.

Entre os candidatos estão João Cancelo e Kevin de Bruyne, do Manchester City, aos quais se juntam Trent Alexander-Arnold e Mo Salah, ambos do Liverpool, além de Son Heung-min (Tottenham), Bukayo Saka (Arsenal), Jarrod Bowen (West Ham) e James Ward-Prowse (Southampton).

«Saka está nomeado para jogador do ano? Nunca o colocaria em detrimento de Ronaldo. Quem fez essa lista? Ronaldo deveria estar à frente de três ou quatro deles. Ele provavelmente não venceria, mas estes nomeados são para rir. Ele vai ver isto como uma falta de respeito, mas estas são as coisas que lhe dão combustível. Vai pensar: ‘como se atreveram?’ Se virmos as estatísticas, ele pensa: ‘marquei mais golos do a maioria nessa lista com exceção de Salah’», afirmou o antigo companheiro de Ronaldo nos red devils, em declarações ao podcast Vibe with Five.

