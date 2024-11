Já está disponível um documentário sobre a liga saudita na plataforma Netflix e, claro está, Cristiano Ronaldo é um dos protagonistas. O internacional português, que rumou ao Médio Oriente há quase dois anos, explica a decisão na nova série.

«Estou aqui para ganhar troféus e tornar a liga melhor. (…) Quero deixar um legado. É o que quero. Dizem que o Cristiano está acabado, que estou aqui apenas para ganhar dinheiro. Continuo a sentir a paixão. As pessoas duvidam, mas estou aqui para ganhar», foram algumas das palavras do jogador português no documentário "Saudi Pro League: Pontapé de Saída".

Veja o trailer: