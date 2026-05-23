Dois dias depois da conquista do campeonato saudita, Cristiano Ronaldo deixou uma mensagem aos adeptos. Nas redes sociais, o avançado português assumiu que o caminho até ao título não foi fácil e deixou um agradecimento.

«Nassrawis… que temporada! Desde o primeiro dia, sabíamos o que queríamos e o que seria preciso para chegar lá. Trabalhámos, lutámos e demos tudo de nós em cada treino e em cada jogo. Não foi um caminho fácil, mas conseguimos juntos. Obrigado por acreditarem em nós e por estarem ao nosso lado a cada passo do caminho», escreveu o capitão do Al Nassr, no X.

Ronaldo, diga-se, ficou em terceiro na lista de melhores marcadores da Liga saudita, com 28 golos, atrás de Julián Quiñones (Al Qadisiyah) e Ivan Toney (Al Ahli), com 33 e 32, respetivamente.

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