Dois dias depois da conquista do campeonato saudita, Cristiano Ronaldo deixou uma mensagem aos adeptos. Nas redes sociais, o avançado português assumiu que o caminho até ao título não foi fácil e deixou um agradecimento.

«Nassrawis… que temporada! Desde o primeiro dia, sabíamos o que queríamos e o que seria preciso para chegar lá. Trabalhámos, lutámos e demos tudo de nós em cada treino e em cada jogo. Não foi um caminho fácil, mas conseguimos juntos. Obrigado por acreditarem em nós e por estarem ao nosso lado a cada passo do caminho», escreveu o capitão do Al Nassr, no X.

Nassrawis… what a season. From day one, we knew what we wanted and what it would take to get there. We worked, fought and gave everything in every training and every game. It wasn’t an easy road, but we did it together. Thank you for believing in us and standing by our side… pic.twitter.com/V4McZQuado — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) May 23, 2026

Ronaldo, diga-se, ficou em terceiro na lista de melhores marcadores da Liga saudita, com 28 golos, atrás de Julián Quiñones (Al Qadisiyah) e Ivan Toney (Al Ahli), com 33 e 32, respetivamente.