Cristiano Ronaldo voltou esta quarta-feira a Madrid para apresentar uma nova marca água, o mais recente negócio do internacional português. Apesar de não querer fugir ao tema dos negócios, o avançado do Al Nassr foi questionado sobre a onda de futebolistas que estão a deixar os principais campeonatos europeus para rumar à Arábia Saudita.

«Eu sabia que ao ir para a Arábia [Saudita] ia "abrir a caixa". Não me enganei e estou seguro que em dois ou três anos será uma das ligas mais importantes do mundo. Karim [Benzema] já foi e tenho a certeza de que vêm muitos mais», afirmou, em conferência de imprensa no hotel que detém na Gran Vía.

Ronaldo brincou ainda sobre o futuro do Real Madrid. «Oxalá o Real Madrid possa usufruir desta água. Seguramente vai ganhar mais Champions.»